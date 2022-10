Indian Railways: त्योहार पर रेलवे ने दिया झटका! इन स्टेशनों पर महंगा हो गया प्लेटफॉर्म टिकट

India Railways: त्योहारी सीजन में रेलवे द्वारा बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं. इसी कड़ी में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट में बढ़ोतरी करके त्योहार को मौके पर बड़ा झटका दिया है. सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम बढ़ाए हैं.

इन स्टेशनों के लिए बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम

इन टिकटों की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है. हालांकि, ये इजाफा अस्थाई तौर पर 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए किया गया है. टिकटों की बढ़ी हुई दरें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे, कल्याण और पनवेल स्टेशनों पर ही लागू होगी.

In order to prevent overcrowding of passengers at CSMT, Dadar, Thane, Kalyan, LTT and Panvel railway stations, platform ticket fare at these stations has been increased to Rs 50 from October 22 to October 31 (as a temporary measure): Central Railway pic.twitter.com/x6EV3MkH8G

In view of festive season rush at railway stations&to regulate number of passengers on railway premises, it's been decided to increase rate of platform ticket from Rs 10 to Rs 50 over few nominated stations of Western Railway's Mumbai Central Division till Oct 31: Western Railway pic.twitter.com/IvTdCtGXix