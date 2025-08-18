scorecardresearch
 

Feedback

हजारीबाग में लूट, 12 घंटे में छह नाबालिग गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले छह नाबालिगों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. इन आरोपियों ने रविवार की शाम सिलवार पहाड़ी इलाके में एक युवक को स्कूटी पर जाते समय लूट लिया था. पुलिस ने इनके पास से नकद रुपये, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है. सभी आरोपी हाल ही में 10वीं पास बताए जा रहे हैं.

Advertisement
X
नाबालिगों ने लूट को दिया अंजाम (Photo: AI-generated)
नाबालिगों ने लूट को दिया अंजाम (Photo: AI-generated)

झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने नाबालिग अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिलवार पहाड़ी इलाके में रविवार को हुई लूट की घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के महज 12 घंटे के भीतर यह गिरफ्तारी हुई, जिससे इलाके में पुलिस की तत्परता और सक्रियता का पता चलता है.

स्कूटी सवार युवक को नाबालिगों ने लूटा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक अपने भतीजे के साथ स्कूटी से जा रहा था, तभी छह आरोपियों ने उसे रोककर लूटपाट की. आरोपियों ने उससे 10,100 रुपये लूट लिए, जिनमें 5,500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए हड़प लिए गए थे. इस वारदात के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सम्बंधित ख़बरें

टायर फटने से बस पलटी (Photo: ITG)
हजारीबाग से कोडरमा जा रही सिटी बस हाईवे पर पलटी, चालक ने कूदकर बचाई जान 
Hazaribagh
उत्पाद विभाग ने की 40 पेटी अवैध बियर और स्प्रिट बरामद 
Criminals burnt a car worth crores
हजारीबाग के जर्जर मकान से 40 पेटी अवैध बियर बरामद, तस्कर फरार 
हजारी बाग जेल से तीन कैदी फरार
हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से 3 बांग्लादेशी कैदी फरार, तलाश में जुटी पुलिस 
Hazaribagh: Attack on the Shobha Yatra, tension remains.
हजारीबाग मेें शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी, हालात तनावपूर्ण 

मामले की गंभीरता को देखते हुए SP अंजन ने विशेष टीम का गठन किया. इस टीम का नेतृत्व SDPO (सदर) अमित कुमार आनंद ने किया. टीम ने स्थानीय इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर छापेमारी शुरू की और कुछ ही घंटों में सभी आरोपियों को पकड़ लिया.

पकड़े गए आरोपियों ने हाल ही में दी थी 10वीं की परीक्षा

मुफ्फसिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,100 रुपये नकद, चार मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हाल ही में 10वीं पास हुए हैं और इनमें से अधिकांश का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है.

Advertisement

पुलिस का मानना है कि इस उम्र में भटकाव और गलत संगत के कारण ये नाबालिग अपराध की राह पर चले गए. अब पुलिस इन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अदालत में पेश करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement