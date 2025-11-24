scorecardresearch
 

तस्करों पर बड़ा शिकंजा, 15 हजार से ज्यादा नकली विदेशी शराब की बोतलें मिली, आठ गिरफ्तार 

हजारीबाग के चौपारण क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टंडडीह और परसातरी गांव से कुल 357 पेटी (15,936 बोतल) नकली विदेशी शराब बरामद की. इस ऑपरेशन में स्कॉर्पियो सहित चार वाहन और आठ तस्कर गिरफ्तार किए गए, जो झारखंड–बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं. तस्कर शराब को बिहार भेजने की तैयारी में थे. यह हालिया वर्षों में पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

झारखंड में नकली विदेशी शराब मिली (representative photo)
हजारीबाग जिले के चौपारण क्षेत्र में शराब तस्करों की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी. गुप्त सूचना पर की गई इस छापेमारी में पुलिस ने टंडडीह और परसातरी गांव से कुल 357 पेटी, यानी 15,936 बोतल नकली विदेशी शराब, जब्त की है. साथ ही शराब तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पकड़े गए तस्कर झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों से हैं, जो लंबे समय से इस सीमा क्षेत्र में शराब की अवैध आपूर्ति का जाल फैलाकर बैठे थे. गिरफ्तार आरोपियों के पास से चार वाहन, जिनमें एक स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट डिज़ायर, एक डैटसन गो प्लस और एक निसान टेरानो शामिल है—जब्त किए गए हैं. पुलिस के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता बताई जा रही है. चौपारण थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस को कई दिनों से इस इलाके में एक बड़े गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी. लेकिन पुख्ता कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही थी. मंगलवार देर शाम जिला मुख्यालय से आई एक गुप्त सूचना ने पूरा खेल बदल दिया. सूचना थी कि टंडडीह निवासी कुमार चंदन के घर में भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब का भंडारण किया गया है, जिसे रात में बिहार भेजने की तैयारी है. शराब की खेप को छोटे-छोटे वाहनों में बांटकर भेजने की योजना बनी थी, ताकि चेकपोस्ट की निगाहों से बचा जा सके. जानकारी मिलते ही डीएसपी अजीत कुमार विमल ने देर रात एक विशेष छापामारी दल गठित किया. इस टीम में पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कुमार और चौपारण थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी शामिल थे. उनकी अगुआई में टीम मौके की ओर बढ़ी.

छापेमारी होते ही तस्करों में भगदड़, चारों ओर से घिरा गिरोह

रात लगभग 10 बजे के आसपास छापामारी दल टंडडीह गांव में दाखिल हुआ. पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनते ही शराब माफिया के लोग भागने लगे. कुछ लोग घर से बाहर निकलकर अंधेरे में गुम हो जाने की कोशिश में थे, जबकि कुछ लोग वाहन स्टार्ट कर मौके से निकलने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन पुलिस टीम पहले से घेराबंदी कर चुकी थी. कुछ ही मिनटों में मौके पर मौजूद तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए. इसके बाद पुलिस ने कुमार चंदन के घर की तलाशी शुरू की, जो इस नेटवर्क का मुख्य केंद्र बताया जा रहा है. तलाशी जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, शराब के कार्टन एक-एक कर सामने आते गए. कमरे, स्टोर रूम, घर के बगल में बनी छोटी झोपड़ी—हर जगह पेटियों का अंबार लगा मिला.

पुलिस ने जब इनकी गिनती शुरू की तो आंकड़ा चौंकाने वाला था 160 पेटी (7680 बोतल) 8 PM ब्रांड, 172 पेटी (8256 बोतल) स्टार गोल्ड ब्रांड,  इसके अलावा परसातरी गांव से 25 पेटी कुल मिलाकर 15,936 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद हुई. इतना ही नहीं, पुलिस को वहाँ नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टीकर, ढक्कन, सील और पैकिंग सामग्री भी मिली, जो इस बात की पुष्टि करती है कि गिरोह न सिर्फ शराब तस्करी करता था बल्कि नकली शराब की पैकेजिंग भी यहीं होती थी. पकड़े गए तस्करों के पास से जिन वाहनों को जब्त किया गया, वे बिहार भेजी जाने वाली शराब की गाड़ियों में शामिल थे. ये वाहन इस प्रकार हैं—

स्कॉर्पियो — BR 06 PE 8842

स्विफ्ट डिज़ायर — JH01 EP 3227

डैटसन GO Plus — BR 01 PM 6881

निसान टेरानो — JH01 BF 7726

इन वाहनों में कई फर्जी नंबर प्लेट भी मिलीं, जिससे स्पष्ट है कि गिरोह लगातार पुलिस की निगरानी को चकमा देकर तस्करी करता था. बरामद वाहनों से कई मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनमें चैट, कॉल रिकॉर्ड और रूट मैप जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होने का अंदेशा है. इस कार्रवाई में चुन्नू कुमार, कुमार चंदन, रणविजय कुमार सिंह, मो. असलम अंसारी, दीपक कुमार महतो,रौबिन महतो, अरमान अंसारी, प्रवीण कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया है.  ये सभी अलग-अलग जिलों से जुड़े हुए हैं और एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क काफी दिनों से सक्रिय था और तस्करों का असर कई जिलों तक फैला हुआ है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है. 

(इनपुट अजय ठाकुर)

---- समाप्त ----
