लातेहार में दर्दनाक हादसा, बस से टकराई बाइक, दो भाइयों की मौत

झारखंड के लातेहार जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई. यह हादसा रांची–मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर देवबर मोड़ के पास हुआ, जब उनकी मोटरसाइकिल एक तेज रफ्तार बस से आमने-सामने टकरा गई.

पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के रामनगर गांव निवासी अब्दुल हाशिम सरवर (41) और उनके छोटे भाई मोहम्मद क़ासिम अनवर (28) के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाई किसी निजी कार्य से मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे. रास्ते में जैसे ही उनकी बाइक देवबर मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रही बस से जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

बस चालक हुआ फरार

स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना तुरंत मनिका थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शशि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है.

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों को गहरा सदमा लगा. गांव में शोक का माहौल है और परिजन इस असमय मौत से स्तब्ध हैं. दोनों भाई परिवार के जिम्मेदार सदस्य थे, जिनकी अचानक हुई मौत से घर की आर्थिक स्थिति पर भी संकट मंडराने लगा है.

गौरतलब है कि रांची–मेदिनीनगर मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं. स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से इस मार्ग पर गति-नियंत्रण उपायों की मांग करते रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है.



