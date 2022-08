अंकिता को जिंदा जलाने वाले शाहरुख की पुलिस कस्टडी में 'बेशर्म हंसी', Video वायरल

झारखंड के दुमका में जिंदा जलाई गई अंकिता सिंह की मौत हो गई है. पांच दिन से वह जिंदगी की जंग लड़ रही थी. आरोप है कि शाहरुख नाम के युवक ने उसे जिंदा जला दिया था. अंकिता पर शाहरुख ने फोन पर बात करने का दबाव बनाया था. अंकिता नहीं मानी तो उसके घर में घुसकर शाहरुख ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी. अंकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन आखिकार वह जिंदगी से जंग हार गई. इस बीच शाहरुख का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कस्टडी के अंदर वह मुस्कुरा रहा है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने शाहरुख की 'बेशर्म हंसी' पर सवाल उठाया. ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने लिखा, 'शाहरुख की बेशर्म हंसी से साफ है कि अंकिता की हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं है.' फिलहाल शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर पूछताछ की जा रही है.

See the shameless #Smile of Shahrukh. He has no regrets after burning a Hindu girl to de@th, even after being arrested. #JusticeForAnkita pic.twitter.com/LQ1rJAMOy9