झारखंड: महिला का सड़ा-गला शव मिला, परिवार ने 'बलात्कार और हत्या' का लगाया आरोप

झारखंड के साहिबगंज जिले में एक महिला का सड़ा-गला शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है और वह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से ताल्लुक रखती थी. परिजनों का आरोप है कि महिला के साथ बलात्कार कर उसकी गला दबाकर हत्या की गई.

पुलिस ने बताया कि महिला बीते गुरुवार से लापता थी. शनिवार को चिहाद पहाड़ इलाके के सुनसान स्थान पर ग्रामीणों ने शव देखा और इसकी सूचना दी. शव की पहचान मृतका के बेटे ने की.

परिजनों ने लगाया बलात्कार का आरोप

महिला के बेटे बसु पहाड़िया ने रविवार को बरहेट थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसने आरोप लगाया कि उसकी मां के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बरहेट थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि शव को डुमका सदर अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह तय होगा कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था या केवल हत्या की गई. फिलहाल शुरुआती जांच में हत्या की आशंका ज्यादा लग रही है.

आरोपी घटना से पहले दो महिलाओं के साथ शराब पी रहा था

पुलिस ने प्राथमिक जांच में यह भी पाया कि आरोपी घटना से पहले दो महिलाओं के साथ देशी शराब पी रहा था. शराब पीने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में मृतका से कहासुनी हो गई. इसी दौरान आरोपी ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने बताया कि मामले की गहराई से जांच जारी है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके. वहीं, परिजनों का कहना है कि यह महज हत्या का मामला नहीं है, बल्कि महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया है.

स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय में इस घटना को लेकर गुस्सा है. लोगों का कहना है कि कमजोर तबके की महिलाओं के साथ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिन पर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

