Jharkhand: जहरीली गैस से टैंक में 3 सगे भाई और मिस्त्री की मौत... गढ़वा में हादसे से मचा हड़कंप

झारखंड के गढ़वा जिले के नवादा गांव में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तीन सगे भाई और एक मिस्त्री की मौत हो गई. घटना तब हुई जब नए बने सेफ्टी टैंक का सेटिंग खोलने का काम चल रहा था और टैंक में जहरीली गैस भर जाने के कारण चारों दम तोड़ दिया. इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक और सन्नाटे में डाल दिया है.

दरअसल, मृतकों की पहचान नवादा निवासी मोती चौधरी के पुत्र अजय चौधरी (50), चंद्रशेखर चौधरी (42), राजू शेखर चौधरी (55) और गांव के ही मल्टू राम के रूप में हुई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राजू चौधरी के घर का निर्माण कार्य चल रहा था और नए सेफ्टी टैंक का सेटिंग खोलने का काम चल रहा था. सबसे पहले मल्टू राम टैंक में गया, लेकिन बाहर नहीं आया.

यह भी पढ़ें: झारखंड के गढ़वा में वज्रपात का कहर... मैट्रिक टॉपर सहित तीन की मौत, एक युवक घायल

इसके बाद राजू शेखर टैंक में उतरा और फिर अजय चौधरी तथा चंद्रशेखर भी एक-एक कर अंदर गया. मगर, चारों ही बाहर नहीं लौट पाया. फिर ग्रामीणों ने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद चारों को टैंक से बाहर निकाला. उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

हादसे की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार और गढ़वा थाना प्रभारी बृज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की समीक्षा की. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि टैंक में जहरीली गैस भर जाने के कारण चारों की मौत हुई होगी.

परिजन और ग्रामीणों में दुख और आक्रोश

घटना के बाद नवादा गांव और गढ़वा शहर में मातम का माहौल है. परिजन और ग्रामीण गहरे दुख और आक्रोश में हैं. लोगों का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन न होने के कारण यह दुर्घटना हुई. प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने सुरक्षा उपायों को लेकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

---- समाप्त ----