22 दिनों बाद माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू, हेलीकॉप्टर से जाने वालों को पहले...

जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी का द्वार एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है. गुरुवार सुबह से यात्रा फिर शुरू हो गई है. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के अनुसार, बुधवार को मौसम में सुधार आने के बाद यात्रा को हरी झंडी दी गई है.

त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित इस मंदिर की यात्रा 22 दिनों तक भूस्खलन और भारी बारिश के कारण स्थगित रही. बुधवार सुबह श्राइन बोर्ड ने मौसम में सुधार देखते हुए यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन शाम को फिर खराब मौसम के चलते इसे रोकना पड़ा, गुरुवार सुबह मौसम में सुधार होते ही रजिस्ट्रेशन और यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई.

हेलीकॉप्टर से जाने वालों को करानी होगी एडवांस बुकिंग

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अग्रिम बुकिंग कर लें. यात्रा में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु कटरा बेस कैंप पहुंच रहे हैं.

वहीं यात्रा को लेकर असम के तीर्थयात्री त्रिभवन डेका ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं कि लंबे समय के बाद माता के दर्शन का अवसर मिला है, हमने कई दिनों से दर्शन की इच्छा की थी लेकिन परिस्थितियों ने हमें रोके रखा, अब जब यात्रा फिर शुरू हो गई है, हमें विश्वास है कि हम माता के दर्शन कर पाएंगे.'

Advertisement

इसी तरह उत्तराखंड से आई सावित्री देवी ने कहा, 'यह माता का बुलावा था, कई वर्षों से हम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए. जब मौसम खराब था तब भी हम यहां आए –यह माता का आदेश है.'

2,500 से अधिक श्रद्धालुओं ने की यात्रा

श्राइन बोर्ड के अनुसार, बुधवार को दिनभर में 2,500 से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की. यात्रा फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क है. इस बार सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सहज यात्रा के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं.





---- समाप्त ----