स्कूटी राइड के विवाद में युवक की हत्या,10 महीने बाद दो आरोपी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 10 महीने पुराने हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए बिहार के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दिवाली की रात बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस हत्या कांड में मृतक की मामूली झगड़े के बाद हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार और स्कूटी बरामद की है.

बिहार के दो आरोपी गिरफ्तारी (Photo: Representational)
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीते साल दिवाली के मौके पर हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है. 10 महीने पुराने इस हत्या कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बिहार के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह मामला पिछले साल दिवाली की रात का है, जब स्मैलपुर गांव के निवासी सुशील सिंह मनहास (29) बाड़ी ब्राह्मणा के इंडस्ट्रियल एरिया में गंभीर अवस्था में पाए गए थे. उनके शरीर पर चाकू जैसे हथियार से वार के निशान थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बिहार के रहने वाले हैं आरोपी

जांच के दौरान, पुलिस को कई अहम सुराग मिले. लंबी तलाश के बाद पहला आरोपी जलिल नट (25) को बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल करते हुए खुलासा किया कि इस वारदात में एक और व्यक्ति शामिल था. मोहम्मद आजाद (20) को पुलिस टीम ने गुजरात में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया.

स्कूटी विवाद में हत्या

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि दिवाली की रात, मृतक सुशील सिंह ने उनसे स्कूटी पर लिफ्ट मांगी थी. इसी बात पर कहासुनी और हाथापाई हुई, जो हिंसक झगड़े में बदल गई और उन्होंने सुशील पर चीनी निर्मित कैंची से हमला कर दिया. इस हमले में सुशील की मौके पर ही मौत हो गई थी.

इधर, पुलिस ने एक अलग मामले में जम्मू के बाहरी इलाके बिश्ना क्षेत्र से 24 साल युवक का शव बरामद किया है. मृतक की पहचान सुनील चौधरी के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

 

लेटेस्ट

