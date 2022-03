The Kashmir Files पर बोले उमर अब्दुल्ला- हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाते, फिल्म ने सब बर्बाद कर दिया

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ताबड़-तोड़ कमाई बता रही है कि इसने पूरे देश में एक वर्ग को अपनी ओर काफी आकर्षित किया है. लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मान रहा है और सत्य से दूर बता रहा है. इसी लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हैं.

फिल्म ने झूठ दिखाया- उमर

उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को कई मामलों में सच्चाई से काफी दूर बता दिया है. उनका कहना है कि अगर यह फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री भी होती, हम समझ सकते थे. लेकिन मेकर्स ने खुद कहा है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है. लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस फिल्म में कई गलत तथ्य दिखाए गए हैं. सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उस सयम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी. लेकिन सच तो ये है कि तब घाटी में राज्यपाल का शासन था. वहीं, केंद्र में भी तब वीपी सिंह की सरकार थी और उसको बीजेपी का समर्थन हासिल था.

Many false things have been shown in 'The Kashmir Files' movie. During that time Farooq Abdullah was not J&K's CM but Governor rule was there. VP Singh's govt was there in the country which was backed by BJP: Former Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah pic.twitter.com/DN0dMQz5L2