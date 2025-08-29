SpiceJet फ्लाइट अचानक आने लगी नीचे, श्रीनगर एयरपोर्ट पर करानी पड़ी प्रायोरिटी लैंडिंग

दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट की शुक्रवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर प्रायोरिट लैंडिंग करानी पड़ी. अधिकारियों ने बताया कि स्पाइसजेट की दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट अचानक तेज़ी से नीचे आने लगी. तभी कैप्टन ने एयरपोर्ट से तुरंत प्रायोरिटी लैंडिंग की अनुमति मांगी. दरअसल, फ्लाइट में केबिन प्रेशर की चेतावनी मिली थी. इसके बाद फ्लाइट SG-385 को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्पाइसजेट की इस फ्लाइट में 4 बच्चों सहित 205 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे. अधिकारियों ने बताया कि दबाव की समस्या के कारण फ्लाइट की प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई. उन्होंने बताया कि विमान शुक्रवार दोपहर 3:27 बजे सुरक्षित उतर गया.

अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों या चालक दल के सदस्यों ने किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता का अनुरोध नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि विमान का आवश्यक निरीक्षण किया जाएगा.

स्पाइसजेट का बयान

इस घटना को लेकर स्पाइसजेट का आधिकारिक बयान भी सामने आया है. एयरलाइन ने कहा कि आज दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट SG 385 में अप्रोच के दौरान केबिन एल्टीट्यूड वॉर्निंग मिली. इसके बाद विमान कुछ देर तेज़ी से नीचे आया. क्रू ने तय नियमों के अनुसार सभी ज़रूरी जांचें कीं और कैप्टन ने एहतियातन प्रायोरिटी लैंडिंग की अनुमति मांगी. विमान सुरक्षित श्रीनगर उतरा. सभी यात्री और क्रू सामान्य रूप से बाहर आ गए.



क्या होती है केबिन एल्टीट्यूड वॉर्निंग?

केबिन एल्टीट्यूड वॉर्निंग तब जारी की जाती है, जब विमान के केबिन के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है. आमतौर पर चेतावनी जारी होने के बाद विमान में ऑक्सीजन मास्क लगा दिए जाते हैं. ऐसे में विमान को जल्दी से नीचे उतरने की जरूरत होती है.

