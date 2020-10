श्रीनगर: पीडीपी दफ्तर पर युवाओं ने फहराया तिरंगा, झंडे पर महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध

जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है. श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर पर कुछ युवाओं ने तिरंगा फहराया है. वहीं, पीडीपी का दावा है कि जम्मू में उसके दफ्तर पर हमला किया गया है.

पीडीपी के नेता फिरदौस तक ने ट्वीट किया कि पीडीपी के जम्मू स्थित दफ्तर पर हमला किया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ दक्षिणपंथियों ने अंदर घुसकर मुझ पर शारीरिक हमला भी किया.

फिरदौस ने कहा कि भीड़ हमारे ऑफिस में घुसी, कुछ लोगों को पीटा भी. वह तिरंगे को लगाना चाहते थे. उन्होंने हमें अपशब्द भी कहे. उनकी पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन वह दक्षिणपंथी संगठन से ही जुडे लोग थे.

Jammu office of @jkpdp attacked just now. Few right wingers barged inside and even physically assaulted me and @ParvezWaffa.