scorecardresearch
 

Feedback

J-K: राजौरी में आतंकियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

यह घटना कोटरांका थाना क्षेत्र के मंदिर गाला के ऊपर धेरी खातूनी इलाके में हुई. शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट (1920 घंटे) पर इलाके में 10 से 15 राउंड गोलियों की आवाज सुनी गई. फायरिंग के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया.

Advertisement
X
आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की SOG टीम पर फायरिंग की (File Photo- PTI)
आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की SOG टीम पर फायरिंग की (File Photo- PTI)

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मंगलवार देर शाम आतंकियों ने पुलिस दल पर फायरिंग कर दी. यह घटना कोटरांका थाना क्षेत्र के मंदिर गाला के ऊपर धेरी खातूनी इलाके में हुई.

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट (1920 घंटे) पर इलाके में 10 से 15 राउंड गोलियों की आवाज सुनी गई. बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उस समय जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की टीम पर फायरिंग की, जो इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी.

फायरिंग के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया. 43 आरआर (राजपूताना राइफल्स) की टुकड़ी पहले से ही इस क्षेत्र में तैनात है, और उसने तुरंत मोर्चा संभाल लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Early snowfall leads to cold in the mountains, IMD issues heavy rain alert.
पहाड़ों पर बर्फबारी... उत्तराखंड से सिक्किम तक ठंड की दस्तक 
Natures fury in the hilly states, chaos due to heavy rain and snowfall.
बारिश-भूस्खलन, सैलाब... पहाड़ी राज्यों में इस बार इतनी तबाही क्यों?  
kashmir uttarakhand himachal snowfall
Kashmir-Kedarnath First Snowfall: बर्फ से ढके पहाड़ 
Mountain weather India
पहाड़ों पर ठंड की दस्तक! कश्मीर से हिमाचल-उत्तराखंड तक सीजन की पहली बर्फबारी 
Pakistani Balloons.
J-K: पंचायत भवन में बंधे मिले पाकिस्तानी गुब्बारे, पुलिस ने शुरू की जांच 

सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अब तक किसी हताहत या घायल होने की खबर नहीं है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement