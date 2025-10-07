J-K: राजौरी में आतंकियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मंगलवार देर शाम आतंकियों ने पुलिस दल पर फायरिंग कर दी. यह घटना कोटरांका थाना क्षेत्र के मंदिर गाला के ऊपर धेरी खातूनी इलाके में हुई.

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट (1920 घंटे) पर इलाके में 10 से 15 राउंड गोलियों की आवाज सुनी गई. बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उस समय जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की टीम पर फायरिंग की, जो इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी.

फायरिंग के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया. 43 आरआर (राजपूताना राइफल्स) की टुकड़ी पहले से ही इस क्षेत्र में तैनात है, और उसने तुरंत मोर्चा संभाल लिया.

सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अब तक किसी हताहत या घायल होने की खबर नहीं है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

