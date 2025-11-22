scorecardresearch
 

PoK से पुलवामा में आतंक फैला रहा मुबाशिर की संपत्ति जब्त, त्राल में दहशतगर्दों के नेटवर्क पर सीधा प्रहार

पुलवामा में पुलिस ने पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से आतंक फैलाने वाले मुबाशिर अहमद की संपत्ति जब्त कर कड़ा संदेश दिया है. त्राल के सैयदाबाद पस्तूना इलाके में स्थित इस ज़मीन और मकान का इस्तेमाल वह आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए करता था.

पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित आतंकी मुबाशिर की संपत्ति जब्त (Photo: PTI)
Terror handler property seized in Pulwama: जम्मू-कश्मीर में आतंक को पनाह या बढ़ावा देने वालों के ख़िलाफ़ सुरक्षाबलों और पुलिस की कार्रवाई जारी है. शनिवार को पुलवामा जिले में पुलिस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से आतंक फैलाने वाले एक नेता मुबाशिर अहमद की ज़मीन और मकान जब्त कर लिया है. 

यह संपत्ति त्राल इलाके के सैयदाबाद पस्तूना इलाके में है, जहां से मुबाशिर आतंक फैलाने का काम करता था. पुलिस की जांच में यह जगह सामने आई.

मुबाशिर अहमद ने हथियार लेकर स्थानीय आतंकी समूहों को सक्रिय किया था और इलाके में जंगलबंदी और आतंक फैलाने का काम किया. पुलिसबल की इस कार्रवाई का मकसद आतंकवाद को खत्म करना, उनके पैसे और संसाधन बंद करना है ताकि पाकिस्तान से आकर दंगा कराने वाले आतंकियों को रोका जा सक.

पहले भी अलग-अलग इलाकों में आतंकियों से जुड़ी संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. पुलिस इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है, जिससे आतंकवादी अपने पैसों और जमीन-जायदाद का इस्तेमाल न कर पाएं.

इस मामले में पुलिस ने पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके यह कदम उठाया है ताकि आतंकवादियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई हो और क्षेत्र की सुरक्षा और मजबूती बनी रहे.

यह खबर साफ दिखाती है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवाद के खिलाफ सतर्क और सक्रिय है, और वे आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उनकी यह कार्रवाई पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अहम है. 

---- समाप्त ----
