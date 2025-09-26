पठानकोट की सड़कों पर दो सांडों का आतंक...ऐसे भिड़े कि पलट दीं लोगों का गाड़ियां, VIDEO

जम्मू के पठानकोट में आवारा पशुओं का आतंक सामने आया है जो लोगों की जान-माल की सुरक्षा को भी खतरा बन रहे हैं. हाल में हुई ऐसी एक घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है. वीडियो में बीच सड़क 2 सांड आपस में लड़ते नजर आ रहे. सांडों की लड़ाई के दौरान स्थानीय लोगों की गाड़ियां भी बुरी तरह से टूट गईं. हालांकि, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. लोगों ने घटना के लिए नगर निगम पर सवाल उठाए हैं.

घटना पठानकोट के पीर बाबा चौक की हैं, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके में दो आवारा सांड आपस में भिड़ गए. लड़ाई इतनी भीषण थी कि आस-पास खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं. यह पहला मामला नहीं है जब पठानकोट के बाजारों में आवारा पशुओं को लड़ते देखा गया हो बल्कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और कई लोग इनका शिकार भी बन चुके हैं

ये पशु नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं. जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और सरकारों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है.

इस संबंध में जब स्थानीय लोगों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पठानकोट में आए दिन ऐसी स्थिति बनती है. बच्चे स्कूल जाने से और बुजुर्ग घर से निकलने से डरते हैं. उन्होंने बताया कि नगर निगम हर साल 'गौ सेस' के नाम पर शहरवासियों से लाखों रुपये वसूलता है. सवाल यह है कि यह पैसा कहां जा रहा है? उन्होंने कहा कि जब निगम सेस के रूप में पैसा लेता है, तो उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए. अगर यह गौशाला गौवंश की देखभाल के लिए है, तो फिर ये सड़कों पर क्यों हैं? आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता.कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं.

