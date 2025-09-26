scorecardresearch
 

Feedback

पठानकोट की सड़कों पर दो सांडों का आतंक...ऐसे भिड़े कि पलट दीं लोगों का गाड़ियां, VIDEO

जम्मू के पठानकोट में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है. हाल ही में पीर बाबा चौक पर दो सांडों की सड़क पर हुई भीषण लड़ाई से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं, हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूछ रहे हैं कि गौ सेस वसूली के बावजूद आवारा पशुओं की समस्या क्यों बरकरार है.

Advertisement
X
पठानकोट की सड़कों पर दो सांडों का आतंक (Photo: ITG)
पठानकोट की सड़कों पर दो सांडों का आतंक (Photo: ITG)

जम्मू के पठानकोट में आवारा पशुओं का आतंक सामने आया है जो लोगों की जान-माल की सुरक्षा को भी खतरा बन रहे हैं. हाल में हुई ऐसी एक घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है. वीडियो में बीच सड़क 2 सांड आपस में लड़ते नजर आ रहे. सांडों की लड़ाई के दौरान स्थानीय लोगों की गाड़ियां भी बुरी तरह से टूट गईं. हालांकि, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. लोगों ने घटना के लिए नगर निगम पर सवाल उठाए हैं.

घटना पठानकोट के पीर बाबा चौक की हैं, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके में दो आवारा सांड आपस में भिड़ गए. लड़ाई इतनी भीषण थी कि आस-पास खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं. यह पहला मामला नहीं है जब पठानकोट के बाजारों में आवारा पशुओं को लड़ते देखा गया हो बल्कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और कई लोग इनका शिकार भी बन चुके हैं

 
ये पशु नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं. जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और सरकारों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है.

इस संबंध में जब स्थानीय लोगों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पठानकोट में आए दिन ऐसी स्थिति बनती है. बच्चे स्कूल जाने से और बुजुर्ग घर से निकलने से डरते हैं. उन्होंने बताया कि नगर निगम हर साल 'गौ सेस' के नाम पर शहरवासियों से लाखों रुपये वसूलता है. सवाल यह है कि यह पैसा कहां जा रहा है? उन्होंने कहा कि जब निगम सेस के रूप में पैसा लेता है, तो उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए. अगर यह गौशाला गौवंश की देखभाल के लिए है, तो फिर ये सड़कों पर क्यों हैं? आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता.कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

गली के कुत्तों से बचने के लिए छत पर चढ़ा सांड.(Photo:ITG)
पीछे पड़े थे गली के कुत्ते, भागते हुए छत पर चढ़ गया सांड... उतारने में छूटे पसीने, Video 
सांड ने बुजुर्ग महिला पर किया अटैक. (Photo: Screengrab)
आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला को पटका... हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना 
Punjab Floods
पंजाब में उफनती सतलज-ब्यास-रावी नदियों का कहर, 1300 गांव बाढ़ की चपेट में 
The turbulent form of the Ravi River in Pathankot, the gate of the head box is broken.
रावी नदी से पठानकोट में सैलाब, हेलिकॉप्टर से 50 कर्मचारियों का रेस्क्यू 
punjab flood
पठानकोट-फिरोजपुर में बाढ़ से हाहाकार! गांवों में घुसा पानी, देखें पंजाब आजतक 
Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement