J-K: पंचायत भवन में बंधे मिले पाकिस्तानी गुब्बारे, पुलिस ने शुरू की जांच

रियासी जिले के थुरू क्षेत्र में पंचायत भवन के फाउंडेशन स्टोन से गुब्बारे लगे मिले हैं. इन गुब्बारों पर 'दिल-दिल पाकिस्तान' लिखा हुआ है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने गुब्बारों को जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है.

थुरू पंचायत भवन फाउंडेशन स्टोन पर लगाए पाकिस्तानी गुब्बारे. (photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के थुरू क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पंचायत भवन के फाउंडेशन स्टोन से गुब्बारे लगे मिले हैं. इन गुब्बारों पर दिल-दिल पाकिस्तान का स्लोगन लिखा हुआ है. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि थुरू स्थित पंचायत भवन के फाउंडेशन स्टोन पर गुब्बारे लगे हुए हैं, जिन पर पाकिस्तानी समर्थित स्लोगन लिखा हुआ है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

पुलिस ने गुब्बारों को जब्त कर लिया है और जांच के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में गुब्बारों को पाकिस्तान से संबंधित पाया गया है जो पहले भी राजस्थान, पंजाब और हिमाचल जैसे सीमावर्ती इलाकों में मिल चुके हैं. ऐसे मामलों में अक्सर ड्रोन या हवा से गुब्बारे भेजकर प्रचार या जासूसी का प्रयास किया जाता है. रियासी जिला जो सीमा के करीब है, पहले भी संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र रहा है.

सुरक्षबलों ने बढ़ाई सतर्कता

घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध वस्तु को तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है. जांच में शामिल अधिकारी ने बताया कि मिसक्रेंट्स को ट्रैक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद ली जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गुब्बारे कैसे और किसके द्वारा बंधे गए. ये घटना क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला सकती है.

