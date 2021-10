J-K: गजनवी फोर्स नाम के संगठन ने ली पुंछ हमले की जिम्मेदारी, 5 जांबाज हुए थे शहीद

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी वारदात की जिम्मेदारी गजनवी फोर्स नाम के एक नए संगठन ने ली है. गजनवी फोर्स आतंकियों का एक नया ग्रुप है. सूत्रों ने बताया कि पुंछ में हुए आतंकी वारदात की जिम्मेदारी गजनवी फोर्स ने ली है. इस हमले में सेना के एक जेसीओ रैंक के अधिकारी और 5 जवान शहीद हो गए थे.

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गजनवी फोर्स के आतंकी ट्रेंड हैं और आतंकी वारदात को सफाई से अंजाम देते हैं. हालांकि सेना के सूत्रों का कहना है कि गजनवी फोर्स द्वारा पुंछ हमले का दावा करना सुरक्षा एजेंसियों को भरमाने की चाल भी हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि वास्तव में इस हमले के पीछे लश्कर के दहशतगर्दों का हाथ हो सकता है.

5 जवानों का बलिदान

बता दें कि सप्ताह का पहला दिन देश के लिए दुखभरी खबर लेकर आया. सुरक्षा एजेंसियों को सोमवार को मुगल रोड के पास चमरेर के जरिए आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी. इसके बाद सुरक्षाबलों ने यहां ऑपरेशन चलाया. सोमवार सुबह से ही यहां पर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही हथी. इसी दौरान छिपकर बैठे आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में एक ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए. आतंकियों के खात्मे के लिए सेना वहां बड़ा अभियान चला रही है.

इस कायराना हमले में शहीद आतंकियों के नाम नायब सुबेदार जसबिंदर सिंह, नायक मंदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरज सिंह और सिपाही वैसाख सिंह शामिल हैं. शहीद नायक सूबेदार जसविंदर सिंह पंजाब के तलवंडी के रहने वाले हैं.

CM @CharanjitChanni announces ex-gratia grant of ₹50 lakh and a government job to one member of bereaved family of Naib Subedar Jaswinder Singh Sena Medal, Naik Mandeep Singh & Sepoy Gajjan Singh, who sacrifice their lives in a gunfight with terrorists in Poonch (J&K).