39 दिन का है मनदीप का बेटा, 4 महीने पहले हुई थी गज्जन की शादी, हमेशा याद आएंगे ये 5 शहीद जवान

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से सोमवार सुबह उस समय बुरी खबर सामने आई, जब आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षाबलों के पांच जवान शहीद हो गए. देशवासियों का इस घटना से खून खौल उठा है. जिन पांच जवानों ने बलिदान दिया है, उनमें एक जूनियर कमिशंन्ड ऑफिसर (जेसीओ) भी शामिल है. आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद तड़के सुरनकोट में डीकेजी के नजदीक एक गांव में अभियान शुरू किया गया था. सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी होने लगी. इसी दौरान पांच जवान शहीद हो गए. शहीद होने वाले जवानों के नाम गज्जन सिंह, वैसाख एच, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह बहादुर, सरज सिंह हैं. पांच जवानों की शहादत की वजह से पूरा देश गमगीन है. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह और सिपाही गज्जन सिंह के शोक संतप्त परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. इन जवानों समेत कुल पांच जवान पुंछ में शहीद हो गए थे.

पिता की पहले हो चुकी है मौत, अब बेटा हुआ शहीद

शहीद जवान नायक सूबेदार जसविंदर सिंह हरभजन सिंह के बेटे हैं. वह गांव मनन तलवंडी के रहने वाले हैं. जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वे शहीद हो गए. जसविंदर के घर में दो भाई हैं और उनके पिता की मौत हो चुकी है. वह एक कप्तान के रूप में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे. बड़े भाई राजिंदर सिंह भी एक पूर्व सैनिक हैं. नायक सूबेदार जसविंदर सिंह शादीशुदा हैं. उनकी पत्नी सुखप्रीत कौर के दो बच्चे थे. सूत्रों के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर मनन तलवंडी भेजा जाएगा, जहां पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

मनदीप सिंह का सिर्फ 39 दिनों का है बेटा

शहीद हुए जवानों में एक जवान मनदीप सिंह हैं, जिनकी उम्र करीब 30 साल थी. पंजाब के गुरदासपुर के गांव चट्ठा के रहने वाले थे. शहीद मनदीप सिंह अपने पीछे अपनी बुजुर्ग माता मनजीत कौर, पत्नी मनदीप कौर और दो बेटों को छोड़ गए हैं. शहीद मनदीप सिंह का एक बेटा मंताज सिंह 4 साल और दूसरा पुत्र गुरकीरत सिंह सिर्फ 39 दिन का है. मनदीप सिंह के घर कुछ दिन पहले ही खुशियां आए थीं और 16 अक्तूबर को मनदीप सिंह का जन्मदिन था. चचेरे भाई गुरमुख सिंह और गांव के रहने वाले गुरविन्दर सिंह ने कहा कि मनदीप सिंह एक बहुत अच्छे फुटबॉल और बास्केट बॉल के खिलाड़ी थे. हमें बहुत मान है कि मनदीप सिंह ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है. कुछ दिन पहले ही मनदीप सिंह का फोन आया था और खुश थे. उस दौरान मनदीप सिंह ने वीडियो कॉल के द्वारा भी बात की थी और मनदीप एक पहाड़ी पर चढ़े हुए थे. उन्होंने कहा कि मनदीप सिंह का भाई जगरूप सिंह फौज में है और एक भाई दोहा-कतर में है. मनदीप सिंह जब भी गांव आते थे या फिर फोन करते थे तो कहते थे कि गांव में शहीद के नाम पर कोई गेट नहीं है. शहीद मनदीप सिंह की माता मनजीत कौर ने कहा कि मेरा पुत्र दुनिया से चला गया है, लेकिन मुझे बहुत मान है अपने पुत्र की शहादत पर.

NB Sub Jaswinder Singh, Nk Mandeep Singh, Sepoy Gajjan Singh lost their lives during an ongoing operation in Shahadra, Thanamandi, Rajouri (J&K): White Knight Corps, Indian Army pic.twitter.com/L2YNasQ0KV