Jammu and Kashmir Live Updates: कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद रामबन से आई पलायन की तस्वीर, दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक आज

जम्मू कश्मीर में हत्याओं से दूसरे प्रदेशों से वहां जाकर काम करने वाले लोग घबरा गए हैं. लोग अब घाटी छोड़कर जा रहे हैं. श्रीनगर में काम करने वाले अमित कौल ने कहा कि कल ही कल में चार हत्याएं हो गई हैं. 30-40 परिवार ने शहर छोड़ दिया है. हमारी मांग नहीं मानी जा रही. उनकी (सरकार) सुरक्षित जगह सिर्फ शहरों में हैं.

Jammu, J&K | Situation is getting worse. 4 killings took place today. 30-40 families have left the city. Our demand was not fulfilled. Their (govt's) safer places are within the city only, no safe place is available in Srinagar, said Amit Kaul, an employee under PM package pic.twitter.com/tOy8d6BGGl