scorecardresearch
 

Feedback

हेवन प्रीमियर लीग के लिए देश-विदेश के 70 क्रिकेटरों को श्रीनगर ले गए, होटल में छोड़ भाग गए आयोजक

इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के आयोजक बीच टूर्नामेंट से फरार हो गए, जिससे खिलाड़ियों और अधिकारियों को भुगतान नहीं मिला. होटल बिल न चुकाने पर खिलाड़ियों को बाहर निकलने से रोका गया. इस लीग में क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल थे. जम्मू-कश्मीर सरकार ने बिना जांच के लीग को समर्थन दिया था.

Advertisement
X
IHPL में क्रिस गेल, प्रवीण कुमार और परवेज रसूल जैसे क्रिकेटर भी शामिल थे. (Photo- X)
IHPL में क्रिस गेल, प्रवीण कुमार और परवेज रसूल जैसे क्रिकेटर भी शामिल थे. (Photo- X)

कश्मीर में चल रही इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) अचानक विवादों में घिर गई है. टूर्नामेंट के आयोजक कथित तौर पर बीच में ही कश्मीर से फरार हो गए हैं, जिससे खिलाड़ियों, अंपायरों और होटल स्टाफ को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. बताया जा रहा है कि आयोजकों ने खिलाड़ियों के भुगतान, अंपायरों की फीस और होटल के बिल तक नहीं चुकाए हैं.

जानकारी के अनुसार, यह लीग 25 अक्टूबर से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शुरू हुई थी, जिसमें आठ टीमें हिस्सा ले रही थीं. इनमें 70 खिलाड़ी शामिल थे. फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को होना था.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: सरदार पटेल की जयंती पर 'एकता दौड़' का आयोजन, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज़

सम्बंधित ख़बरें

स्कूल पहुंचकर चहक उठे बच्चे (Photo: AI-generated)
इस शहर में 25 साल बाद खुला स्कूल तो खिलखिला उठे बच्चे, मामूली विवाद के बाद हुआ था बंद 
Message in J&K: Neither take bribes, nor give bribes
J-K: सरदार पटेल की जयंती पर 'एकता दौड़' का आयोजन, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज़ 
rss and jammu kashmir
संघ के 100 साल: गुरु गोलवलकर की अगुवाई में संघ के ‘मिशन कश्मीर’ की मुकम्मल कहानी 
Jammu and Kashmir Lt. Governor Manoj Sinha (Photo: PTI)
आतंकवादी संगठनों से सांठ-गांठ के आरोप में दो सरकारी शिक्षक बर्खास्त 
Jammu and Kashmir Assembly
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने की बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा की मांग 

लीग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल, थीसारा परेरा और जेसी राइडर के साथ-साथ भारतीय खिलाड़ियों में प्रवीण कुमार और परवेज़ रसूल जैसे नाम भी शामिल थे.

लीग के आयोजकों ने इंग्लैंड से अंपायरों और तकनीकी अधिकारियों को भी बुलाया था, जिससे यह टूर्नामेंट किसी बड़े आयोजन की तरह पेश किया गया. इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी इसे आधिकारिक समर्थन दिया था और स्थानीय व्यवस्थाएं जैसे ग्राउंड, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान की थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के विधायकों का वेतन दोगुना करने की तैयारी, जनता ने सुनाई खरी-खरी

लेकिन सोमवार को स्थिति तब बिगड़ गई जब श्रीनगर के एक होटल ने भुगतान न मिलने पर खिलाड़ियों और अधिकारियों को होटल से बाहर निकलने से रोक दिया. खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की, जिसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ.

सूत्रों के मुताबिक, आयोजक बिना कोई सूचना दिए घाटी से फरार हो गए. फिलहाल, न तो किसी सरकारी विभाग ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है और न ही जांच शुरू होने की पुष्टि हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement