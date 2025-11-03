हेवन प्रीमियर लीग के लिए देश-विदेश के 70 क्रिकेटरों को श्रीनगर ले गए, होटल में छोड़ भाग गए आयोजक

कश्मीर में चल रही इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) अचानक विवादों में घिर गई है. टूर्नामेंट के आयोजक कथित तौर पर बीच में ही कश्मीर से फरार हो गए हैं, जिससे खिलाड़ियों, अंपायरों और होटल स्टाफ को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. बताया जा रहा है कि आयोजकों ने खिलाड़ियों के भुगतान, अंपायरों की फीस और होटल के बिल तक नहीं चुकाए हैं.

जानकारी के अनुसार, यह लीग 25 अक्टूबर से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शुरू हुई थी, जिसमें आठ टीमें हिस्सा ले रही थीं. इनमें 70 खिलाड़ी शामिल थे. फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को होना था.

लीग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल, थीसारा परेरा और जेसी राइडर के साथ-साथ भारतीय खिलाड़ियों में प्रवीण कुमार और परवेज़ रसूल जैसे नाम भी शामिल थे.

लीग के आयोजकों ने इंग्लैंड से अंपायरों और तकनीकी अधिकारियों को भी बुलाया था, जिससे यह टूर्नामेंट किसी बड़े आयोजन की तरह पेश किया गया. इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी इसे आधिकारिक समर्थन दिया था और स्थानीय व्यवस्थाएं जैसे ग्राउंड, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की सुविधा प्रदान की थी.

लेकिन सोमवार को स्थिति तब बिगड़ गई जब श्रीनगर के एक होटल ने भुगतान न मिलने पर खिलाड़ियों और अधिकारियों को होटल से बाहर निकलने से रोक दिया. खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की, जिसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ.

सूत्रों के मुताबिक, आयोजक बिना कोई सूचना दिए घाटी से फरार हो गए. फिलहाल, न तो किसी सरकारी विभाग ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है और न ही जांच शुरू होने की पुष्टि हुई है.

