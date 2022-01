गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में लॉन्च किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स, कहा परिसीमन पूरा होते ही होंगे चुनाव

गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स (DGGI) लॉन्च किया. गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लॉन्च के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंस के ज़रिए संबोधित किया.

जम्मू कश्मीर इस तरह का इंडेक्स रखने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है.अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में इंडेक्स लॉन्च किया.

गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च करने का यह कार्यक्रम वर्चुअल मोड यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंस के ज़रिए आयोजित किया गया था. इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को बधाई दी और इस दिन को न केवल जम्मू-कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बताया.

अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थितियों में सुधार आया है. लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई है. अगर ऐसा है, तो फिर हिंसा कम क्यों हुई है? कुछ स्वार्थी लोग यह कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपनी जमीनें खो देंगे. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसने जमीन खोई है? लोगों को इस तरह की झूठी बातों में नहीं फंसना चाहिए.

अमित शाह ने यह भी कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जम्मू-कश्मीर में फिलहाल परिसीमन की कवायद चल रही है. इसके खत्म होते ही चुनाव कराए जाएंगे.

