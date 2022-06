Earthquake in Jammu Kashmir: भूकंप से हिली जम्मू-कश्मीर की धरती, 5.1 थी तीव्रता, अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान में था केंद्र

Earthquake in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई है. यह भूकंप दोपहर में 1 बजकर 5 मिनट पर आया. मिली जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान में था. फिलहाल राहत यह है कि इस भूकंप के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है.

भूकंप विज्ञान के लिए बने राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Seismology) ने भी इसपर ट्वीट किया है. बताया गया है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान में था. लेकिन बाद में पता चला कि इसके झटके जम्मू कश्मीर तक महसूस हुए.

Earthquake of Magnitude:5.1, Occurred on 14-06-2022, 13:05:44 IST, Lat: 36.42 & Long: 71.23, Depth: 180 Km ,Location: 96km SE of Fayzabad, Afghanistan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/GE3BjiXU8q @Indiametdept @ndmaindia pic.twitter.com/ZfxKjWiTSW