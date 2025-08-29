जम्मू-कश्मीर बाढ़ त्रासदी: दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, लेंगे नुकसान का जायजा

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए क्लाउडबर्स्ट (बादल फटना) और फ्लैशफ्लड से हुई भारी तबाही के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दो दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे. यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी. शाह का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 32 लोग अब भी लापता हैं.

31 अगस्त को जम्मू पहुंचेंगे अमित शाह

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि शाह 31 अगस्त को जम्मू पहुंचकर राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे. इस बैठक में गृह मंत्री को बाढ़ से हुई क्षति, सीमा क्षेत्रों की स्थिति और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी दी जाएगी.

इसके अलावा, अमित शाह सोमवार को दिल्ली लौटने से पहले प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. इसमें सीमा चौकियों और बाड़बंदी की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा. इससे पहले 24 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू का दौरा किया था और हालात का जायजा लिया था.

क्लाउडबर्स्ट में 65 लोगों की मौत

हालांकि, वह मौसम खराब होने के कारण किस्तवार जिले के चीसोटी गांव नहीं जा सके थे, जहां 14 अगस्त को क्लाउडबर्स्ट ने कहर बरपाया था. इस घटना में 65 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे.

इसके अलावा, 17 अगस्त को कठुआ जिले में आई फ्लैशफ्लड में पांच बच्चों समेत सात लोगों की जान गई, जबकि 26 अगस्त को रियासी जिले के वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हुए.

