भतीजे ने रास्ते में रोका, जमीन को लेकर बहसबाजी के बाद चाचा को उतारा मौत के घाट

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जमीन विवाद के चलते भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी. नगरोटा बगवां के लुदरेट गांव में बहस के बाद आरोपी सुखविंदर ने चाचा अशोक पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया. मृतक अशोक के परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं.

जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट (Photo: Representational image)
जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट (Photo: Representational image)

हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में जमीन विवाद को लेकर हत्या का मामला सामने आया है. यहां अपने चाचा की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में 26 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान सुखविंदर के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि घटना लुदरेट गांव में उस समय हुई जब मृतक अशोक किसी काम से जा रहा था, लेकिन उसके भतीजे ने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया.

बहस के बाद चाकू से वार

पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच तीखी बहस हुई और सुखविंदर ने कथित तौर पर अशोक पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. फिर सुखविंदर मौके से भाग गया. स्थानीय लोगों ने अशोक को टांडा स्थित राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

जमीन विवाद में की भतीजे ने हत्या

कांगड़ा के एसपी अशोक रतन ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था. उन्होंने बताया कि अशोक के परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं.

