हिमाचल के कांगड़ा में दिनदहाड़े तलवार से हमला, मोबाइल विवाद ने लिया खूनी रूप

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दिनदहाड़े कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया. मामूली मोबाइल विवाद पर हुए झगड़े में तीन हमलावरों ने राकेश नामक युवक पर तलवार से वार कर दिया. हमले के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है. घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मोबाइल विवाद में किया हमला (Photo: Screengrab)
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में इंदौरा कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े तलवार से हमला होने की घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. यह वारदात इंदौरा बाजार में सार्वजनिक रूप से हुई, जहां मामूली विवाद ने खूनखराबे का रूप ले लिया.

मोबाइल को लेकर था विवाद

जानकारी के अनुसार, राकेश नामक युवक का मोबाइल फोन को लेकर तीन युवकों से विवाद हो गया. विवाद बढ़ते ही आरोपी युवक तलवार लेकर आ गए और राकेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. अचानक हुए हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर पड़ा. मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

हमलावरों की पहचान लबी, अंकु और एक अन्य युवक के रूप में हुई है, जो सभी इंदौरा के ही निवासी बताए जा रहे हैं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंकु को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी दोनों आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

इंदौरा थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है. पुलिस टीमें लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा.

युवक की हालत गंभीर

स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर तलवार से हमला होना बेहद चौंकाने वाली घटना है. इससे कस्बे में भय का माहौल है. लोगों ने प्रशासन और पुलिस से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

उधर, पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. 
 

---- समाप्त ----
इनपुट - अशोक रैना
