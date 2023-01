छेड़छाड़ के आरोप के बाद संदीप सिंह ने खेल विभाग सीएम खट्टर को सौंपा, कहा- मेरी इमेज बर्बाद करने की साजिश

हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने महिला कोच के आरोपों के बाद खेल विभाग सीएम खट्टर को सौंप दिया है. इस मामले की जांच के लिए डीजीपी की ओर से तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है. संदीप सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये सब मेरी इमेज को बर्बाद करने के लिए किया गया है.

संदीप सिंह ने कहा कि ये मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. मुझे उम्मीद है कि मुझ पर लगाए गए झूठे आरोपों की गहन जांच होगी. मैं जांच की रिपोर्ट आने तक खेल विभाग की जिम्मेदारी सीएम को सौंपता हूं.

#WATCH | Haryana minister Sandeep Singh says he is handing over the responsibility of the Sports department to the CM, after allegations of sexual harassment levelled against Singh by a female coach. pic.twitter.com/0SyGFefyCL