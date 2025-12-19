scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिला शूटर से होटल में रेप, दोस्तों ने ही की दरिंदगी, आरोपी को कमरे में बंद कर पीड़िता ने बुलाई पुलिस

फरीदाबाद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई 23 साल की महिला शूटर ने होटल में दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता ने आरोपी को कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने महिला की दोस्त समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

Advertisement
X
दोस्त ही निकले दगाबाज (Photo: Representational )
दोस्त ही निकले दगाबाज (Photo: Representational )

हरियाणा के फरीदाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 23 साल की महिला शूटर ने होटल में दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के दौरान फरीदाबाद में ठहरने के समय उसके साथ यह वारदात हुई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला की दोस्त समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दोस्त ही निकले हैवान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि महिला शूटर मंगलवार को एक शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी महिला मित्र के साथ फरीदाबाद आई थी. प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद बुधवार शाम महिला मित्र ने अपने परिचित गौरव को फोन कर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा. गौरव अपने दोस्त सतेंद्र के साथ मौके पर पहुंचा.

सम्बंधित ख़बरें

Brutality of teacher in government school
टीचर ने 9वीं के छात्र को क्लास में दी थर्ड डिग्री, तलवों पर मारे जमकर डंडे, वीडियो वायरल
दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और कार्रवाई.(Photo: Representational)
दिल्ली धमाका में NIA ने की बड़ी कार्रवाई, फरीदाबाद में केमिकल की दो दुकानें सील
NIA arrests Jasir Bilal Wani alias Danish, one of the key conspirators of Delhi car blasts along with Umar Nabi, from Srinagar
दिल्ली धमाका: NIA ने की बड़ी कार्रवाई, फरीदाबाद में केमिकल की दो दुकानें सील
Mohit Sharma retirement News
टी20 डेथ बॉलिंग के भारतीय सूरमा गेंदबाज का संन्यास, र‍िटायरमेंट पोस्ट में हुए भावुक
faridabad terror module
दिल्ली ब्लास्ट में 'लो एक्सपोजर, हाई एक्सपर्टीज' का एंगल, NIA ने B-Team पर किया फोकस

चारों ने आपसी सहमति से फरीदाबाद में ही रुकने और अगले दिन लौटने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने एक होटल में दो कमरे बुक किए. पुलिस के मुताबिक, एक कमरे में सभी ने पार्टी की.

पीड़िता ने आरोपी को कमरे में किया बंद

पीड़िता का आरोप है कि बुधवार रात करीब 9 बजे उसकी दोस्त गौरव के साथ नीचे चली गई. इसी दौरान कमरे में मौजूद सतेंद्र ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद जब उसकी दोस्त वापस लौटी, तो उसने एक अन्य परिचित को फोन कर पूरी जानकारी दी.

Advertisement

हिम्मत दिखाते हुए पीड़िता ने आरोपी सतेंद्र को होटल के कमरे में ही बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और होटल परिसर से सतेंद्र, गौरव और महिला की दोस्त को गिरफ्तार कर लिया.

इस संबंध में सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement