महिला शूटर से होटल में रेप, दोस्तों ने ही की दरिंदगी, आरोपी को कमरे में बंद कर पीड़िता ने बुलाई पुलिस

हरियाणा के फरीदाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 23 साल की महिला शूटर ने होटल में दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के दौरान फरीदाबाद में ठहरने के समय उसके साथ यह वारदात हुई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला की दोस्त समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दोस्त ही निकले हैवान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि महिला शूटर मंगलवार को एक शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी महिला मित्र के साथ फरीदाबाद आई थी. प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद बुधवार शाम महिला मित्र ने अपने परिचित गौरव को फोन कर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा. गौरव अपने दोस्त सतेंद्र के साथ मौके पर पहुंचा.

चारों ने आपसी सहमति से फरीदाबाद में ही रुकने और अगले दिन लौटने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने एक होटल में दो कमरे बुक किए. पुलिस के मुताबिक, एक कमरे में सभी ने पार्टी की.

पीड़िता ने आरोपी को कमरे में किया बंद

पीड़िता का आरोप है कि बुधवार रात करीब 9 बजे उसकी दोस्त गौरव के साथ नीचे चली गई. इसी दौरान कमरे में मौजूद सतेंद्र ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद जब उसकी दोस्त वापस लौटी, तो उसने एक अन्य परिचित को फोन कर पूरी जानकारी दी.

हिम्मत दिखाते हुए पीड़िता ने आरोपी सतेंद्र को होटल के कमरे में ही बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और होटल परिसर से सतेंद्र, गौरव और महिला की दोस्त को गिरफ्तार कर लिया.

इस संबंध में सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है.



