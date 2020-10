गुजरात: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती तक सी प्लेन सेवा, PM मोदी 31 को करेंगे उद्घाटन

गुजरात को 31 अक्टूबर को एक नई सौगात मिलने जा रही है. अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट और केवडिया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सी-प्लेन सेवा शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को करेंगे.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात में होंगे, इस दौरान वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवरफ्रंट तक का सफर सी-प्लेन में ही करेंगे. ये देश की पहली सी-प्लेन सर्विस होगी.

आपको बता दें कि 31 अक्टूबर से 19 सीटर सी-प्लेन हर रोज 4 उड़ान भरेगा. इसका किराया 4800 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है सी-प्लेन सरदार सरोवर बांध की झील नंबर 3 में उतरेगा.

#WATCH A Twin Otter 300 seaplane of Spicejet Technic took off from Male, Maldives & made a successful landing inside Venduruthy channel at Kochi, Kerala today for a technical halt. The seaplane will be able to accommodate 12 passengers: Southern Naval Command (SNC), Kochi pic.twitter.com/dc76noaGJH



सी-प्लेन प्रोजेक्ट की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में होती है. 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ दिया गया है.

Earlier today, I travelled on a sea plane from Ahmedabad’s Sabarmati River to Dharoi Dam, taking off and landing on water. This experience was unique. It adds strength to our resolve to harness waterways for India’s progress. pic.twitter.com/mkosy9OteJ