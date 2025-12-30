scorecardresearch
 
मजदूर बनकर आई खुशी, हनी ट्रैप के जरिए किसान से ठगे कार और बाइक समेत 51 लाख

गुजरात के मोरबी जिले में हनी ट्रैप के जरिए एक किसान से 51 लाख रुपये से अधिक की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खेतिहर मजदूर बनकर आई महिला ने साथियों के साथ मिलकर किसान को झूठे आरोपों में फंसाया और लूटपाट की. पुलिस ने 8 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य महिला आरोपी समेत 3 फरार हैं.

मजदूर ने हनी ट्रैप के जरिए किसान से ठगे 51 लाख (Photo: representational Image))
गुजरात के मोरबी में एक गंभीर घटना सामने आई है जहां खेतिहर मजदूर बनकर आई एक महिला ने एक किसान को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 51 लाख रुपये से अधिक की ठगी की. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत 3 फरार हैं. मोरबी में एक किसान को हनी ट्रैप में फंसाया गया और उसके पास से सोने के बिस्कुट की चेन, एक कार, एक बाइक और एक मोबाइल फोन, कुल मिलाकर 51 लाख रुपये की ठगी हुई.

7 लोगों के साथ मिलकर लगाया हनीट्रैप

चौंकाने वाली बात यह है कि हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला के खिलाफ पहले से ही इसी तरह का एक हनी ट्रैप का मामला दर्ज था. फिर भी उसने सात अन्य लोगों के साथ मिलकर एक और हनी ट्रैप को अंजाम दिया. पुलिस ने इस मामले की जांच कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है.

पहले खेत मालिक ने काम देने से किया इंकार

हनीट्रैप का शिकार हुआ किसान अपने खेत के लिए मजदूरों की तलाश कर रहा था, जिसका पता चलते ही पांचाभाई माणसूरिया और उनके साथियों ने मिलकर हनीट्रैप की साजिश रची. योजना के अनुसार पांचाभाई ने गोंडल की रहने वाली खुशी पटेल नाम की एक महिला को एक पुरुष और एक बच्चे के साथ खेत में काम के लिए भेजा. लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र न होने के कारण किसान खेत मालिक ने उसे काम देने से इनकार कर दिया. 

अकेले फॉर्म पर आई और...

पुलिस ने बताया कि इसके बाद खुशी ने खेत मालिक को फोन किया और काम पर रख लेने की गुहार लगाई. जिसके बाद वह अकेले ही फार्म पर आई. बातचीत के दौरान खुशी ने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और अश्लील इशारे करने लगी. इसी बीच दो कारों में सात लोग आए और उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए खेत मालिक को धमकाने लगे. उन्होंने कहा, 'यह हमारे समाज की बेटी है, तुम इसे यहां गलत काम करने के लिए लाए हो...' और बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी. इसके बाद उन्होंने किसान से 1 करोड़ रुपये की मांग की. इसमें से उन्होंने जबरन 53,50,000 रुपये छीन लिए, जिनमें 50 लाख रुपये के 4 सोने के बिस्कुट, 2.5 तोला सोने की चेन और नकदी शामिल थी. 

किसान का अपहरण कर गुप्त स्थान पर रखा

बाद में और अधिक पैसे निकालने के लिए इन लोगों ने किसान का अपहरण कर उसे एक गुप्त स्थान पर रखा. हालांकि कुछ समय बाद पीड़ित किसान किसी तरह इन बदमाशों के चंगुल से भाग निकला और उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और निजी सूचनादाताओं और तकनीकी सूत्रों के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में 8 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया.

51 लाख रुपये से अधिक की ठगी

इसके साथ ही आरोपियों से 51 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के बिस्कुट, सोने की चेन, कार, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. हनीट्रैप के अपराध में शामिल गिरोह की मुख्य महिला आरोपी खुशी पटेल, साथ ही आरोपी जिलूभाई और देवांग वेलानी का आपराधिक इतिहास है. यह बात सामने आई है कि महिला आरोपी के खिलाफ जसदन पुलिस स्टेशन में वर्ष 2024 में हनीट्रैप का मामला दर्ज किया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए, इस हनीट्रैप मामले में आगे की कार्रवाई की गई है.

 

