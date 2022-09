Ahmedabad Railway Station: बदल जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का लुक, मोढेरा सूर्य मंदिर की दिखेगी झलक, देखें वीडियो

Redevelopment Of Ahmedabad Railway Station: भारतीय रेलवे दिन प्रतिदिन अपनी आधुनिकता में विस्तार कर रहा है. विश्वस्तरीय लाउंज बनाए जा रहे हैं, स्टेशन्स का कायाकल्प किया जा रहा है. मॉडर्न टेक्नॉलाजी के साथ यात्रियों की सुविधाओं को बढ़या जा रहा है. इसी कड़ी में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद शुरू हो गई है. नई दिल्ली और मुंबई सीएसटी के साथ-साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का री-डेवलपमेंट भी किए जाने का प्लान है.

मोढेरा सन टेंपल की दिखेगी झलक

कैबिनेट की बैठक में तीनों स्टेशनों के री-डेवलपमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. इसमें सबसे ज्यादा भव्य अहमदाबाद रेलवे स्टेशन नजर आएगा. री-डेवलपमेंट के साथ इसमें मोढेरा सन टेंपल की झलक दिखेगी. यह स्टेशन री-डेवलेपमेंट के बाद कितना भव्य नजर आएगा, इसका डिजाइन भी रेल मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखें कैसा बदल जाएगा लुक...

Iconic design inspired by Modhera Sun Temple; here’s a walk-through of the graphical representation of the to-be redeveloped Ahmedabad Railway Station. #NayeBharatKaNayaStation pic.twitter.com/GXJKKda9z6

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा आवाजाही और प्रॉफिट कमाने वाले स्टेशनों में शुमार किया जाता है. यह स्टेशन कई प्रमुख शहरों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है. इस स्टेशन के आसपास भी डेवलेपमेंट पर सरकार का पूरा जोर है.

इतने स्टेशनों पर चल रहा है री-डेवलपमेंट का काम

देश में फिलहाल 199 स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है. इनमें से 47 स्टेशनों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. बाकी स्टेशनों के लिए मास्टर प्लानिंग और डिजाइन का काम चल रहा है. 32 स्टेशनों पर हो रहे री-डेवलपमेंट के काम में तेजी लाई गई है.

Iconic!



PM @NarendraModi's gift to Ahmedabad and Gujarat will be a world class Railway Station which will beat any international airport. pic.twitter.com/MX6k94GLIL