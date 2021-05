Tauktae का असर: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने केवड़िया रेलवे स्टेशन की छत उड़ी, देखें Video

गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकते की दस्तक से पहले ही यहां इसका असर दिखने लगा है. तेज हवाओं के चलते हाल ही में नर्मदा में बने केवड़िया रेलवे स्टेशन की छत क्षतिग्रस्त हो गई है. हाल ही में शुरू किया गया यह रेलवे स्टेशन तेज हवाओंं के सामने कमजोर होता साबित हो रहा है. स्टेशन के क्षतिग्रस्त होने का वीडियो भी सामने आया है.

वीडियो में नजर आ रहा है कि केवड़िया स्टेशन की छत कई जगहों पर टूट गई है. केवड़िया देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला रेलवे स्टेशन है. जब इस स्टेशन का लोकार्पण किया गया था तो बताया गया था कि यह स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस बनाया गया है. गुजरात के केवड़िया में ही 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' स्थित है. यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस स्टेशन की शुरुआत की गई थी. लेकिन अब तूफान के बीच इस स्टेशन की निर्माण कितनी मजबूती से हुआ है, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं.

Kevadiya station after #CycloneTaukte

This station has been constructed recently. Damages has been observed after cyclone impact. pic.twitter.com/8sM9zdpF0s