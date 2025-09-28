गुजरात: अमरेली हवाई अड्डे पर टला बड़ा हादसा, रनवे छोड़कर किनारे जा फंसा विमान

गुजरात के अमरेली हवाई अड्डे पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया. पायलट प्रशिक्षण के दौरान एक मिनी विमान रनवे पर उतरते समय फिसलकर किनारे चला गया. विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विमान लैंडिंग के दौरान अचानक असंतुलित हो गया और रनवे छोड़कर किनारे जा फंसा. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान को फिसलते और रनवे के बाहर जाते हुए देखा जा सकता है.

घटना की पुष्टि अमरेली कलेक्टर विकल्प भारद्वाज ने की. उन्होंने बताया कि विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

सूत्रों का दावा है कि यह घटना दोपहर में हुई और पायलट प्रशिक्षण केंद्र ने शुरू में इसे छिपाने की कोशिश की. हालांकि, स्थानीय प्रशासन को जानकारी मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी गई.

इससे पहले भी अमरेली में एक मिनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है. इस नई घटना ने फिर से हवाई अड्डे की सुरक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

