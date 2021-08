2036 में ओलंपिक होस्ट करने की तैयारी? अहमदाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लुक आया सामने

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में पिछले कुछ दिन भारत के लिए काफी अच्छे रहे हैं. बॉक्सिंग के बाद अब हॉकी में भी मेडल आ गया है और 4 दशक का सूखा खत्म हुआ है. उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भारत लंदन ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ देगा और 6 से अधिक मेडल अपने नाम करेगा. ओलंपिक के इस खुमार के बीच एक और अच्छी खबर सामने आई है.



केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुजरात के अहमदाबाद (Ahmedabad) में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. माना जा रहा है कि ओलंपिक 2036 की तैयारियों के तहत अहमदाबाद में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है. अभी तक ओलंपिक 2036 के लिए बोलियां नहीं खुली हैं, लेकिन भारत इसके लिए दांव लगा सकता है.



दरअसल, अहमदाबाद म्युनसिपल कॉर्पोरेशन के मुकेश कुमार द्वारा एक वीडियो ट्वीट किया गया है. जिसमें नारायणपुरा में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जानकारी दी गई है. इस कॉम्लेक्स में तैराकी, टेनिस समेत अन्य खेलों के लिए स्टेडियम बन रहे हैं. इसके अलावा लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी का जा रही है, ताकि एक ही जगह पर हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध की जा सकें.

AMC

AHMEDABAD: The Union Ministry of Finance has given it administrative approval to sanction funds for the upcoming world-class sports complex at Naranpura in Ahmedabad. https://t.co/OtBeZCn7T0@AmdavadAMC @InfoGujarat @MoHUA_India pic.twitter.com/lKJ8j0jYj4