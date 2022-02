Delhi Weather: दिल्ली-NCR में बारिश-ओले से बदला मौसम, आज चलेंगी ठंडी हवाएं, जानें IMD अलर्ट

Delhi Weather Forecast Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में मौसम ने करवट ली है. दिल्ली-एनसीआर में देर रात गरज के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आई है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) यानी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी का मौसम करवट ले रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विज्ञानियों ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज के बीच हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं चलेंगी.

बारिश के बाद अब तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार हैं. बता दें कि मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में बारिश होने की संभावना जताई थी.बारिश और बूंदाबांदी को लेकर IMD की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है.

#WATCH | Rain and hailstorm lashed parts of the national capital region pic.twitter.com/pruULssXzv