दिल्ली में मंदिर का दानपात्र तोड़कर नकदी चुरा ले गए चोर, 2 गिरफ्तार

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में मंदिर के दानपात्र से नकदी चोरी करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में मजदूरी करते थे.

पुलिस के सामने दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया- (Photo: Representational)
राजधानी दिल्ली में एक मंदिर से चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके का है, जहां मंदिर के दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली गई थी.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा कुमार (22) और कन्हैया केशरी (25) के रूप में हुई है. दोनों बिहार के निवासी हैं और दिल्ली में मजदूरी कर अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे थे.

कैसे दर्ज हुआ मामला?
मामला 28 अगस्त को तब सामने आया जब मंदिर के महासचिव आर. ठाकुर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, 27-28 अगस्त की रात अज्ञात लोगों ने मंदिर के दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी करीब 12,000 से 15,000 रुपये नकदी उड़ा दी.

सीसीटीवी से मिला सुराग
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में दोनों आरोपी संदिग्ध रूप से नजर आए, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की. इसके बाद दोनों को सत्य निकेतन इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया गया.

बरामदगी और जांच
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए लगभग ₹5,000 नकद और टूटा हुआ दानपात्र बरामद किया. पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने ही दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी रकम चुराई थी.

पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने अपने ऊपर बिहार में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले का भी जिक्र किया है. वर्तमान में उस मामले की जानकारी और पुष्टि की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वे इससे पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहे हैं.

