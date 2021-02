सिंघु बॉर्डरः संयुक्त किसान मोर्चा के मंच की बैरिकेडिंग का दावा, पुलिस ने किया खारिज

दिल्ली पुलिस ने एक ट्विटर हैंडल के जरिये सिंघु बॉर्डर पर ड्रोन से बम गिराने के दावे को खारिज किया है. दिल्ली पुलिस ने बम गिराने के दावे को कोरी कल्पना बताई है.

असल में, ट्रॉली टाइम्स के नाम के एक ट्विटर हैंडल से प्रदर्शनकारियों के हवाले से दावा किया है कि धरना प्रदर्शन स्थल पर लगे मंच के पास दो बम गिराये गए हैं. साथ ही किसान संगठन KSMC और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच को घेरने का दावा किया गया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने खारिज किया है.

दिल्ली पुलिस ने आउटर नॉर्थ के डीसीपी ने ट्वीट कर बताया बम गिराने का दावा कोरी कल्पना है. वहीं किसान संगठन KSMC और संयुक्त किसान मोर्चा का मंच दोनों चरफ से खुला हुआ है. आने-जाने पर कोई रोक नहीं है. यहां तक तय रास्तों के जरिये पहुंचा जा सकता है.

1. The claim of dropping improvised bombs by drone is a figment of imagination.

2. Access to KSMC stage from Delhi side as well as Sanyukt Morcha stage is open via pre designated routes and is in use by protestors.(1/2) https://t.co/RXyfQp7q4h