केजरीवाल की 'पाठशाला' में पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बारीकियां समझीं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को दिल्ली के दौरे पर हैं. राजधानी दिल्ली में सीएम भगवंत मान ने स्कूलों का दौरा किया. इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली के शिक्षा मॉडल की जानकारी दी गई. इसके साथ ही भगवंत मान मोहल्ला क्लीनिक भी पहुंचे, जहां केजरीवाल ने उन्हें मोहल्ला क्लीनिक की कार्यशैली के बारे में बताया.

स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा. इसके साथ ही भगवंत मान को बताया गया कि दिल्ली में शिक्षा का मॉडल किस तरह से काम करता है. वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में पहुंचने के बाद सीएम भगवंत मान को बताया कि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा को कैसे बेहतर किया है. किन कमियों को दूर किया गया. बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया है.

Punjab CM @BhagwantMann interacts with patients at a Mohalla Clinic



"My daughter is also a doctor but I come here for treatment.. They take care of me like my own daughter" says an elderly patient#KejriwalModel pic.twitter.com/8bwcKrg6wj