दिल्ली: कार खरीदने के बाद नींबू कुचलने की रस्म में हादसा, शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिरी Thar

राजधानी दिल्ली के थाना प्रीत विहार इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया. पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में स्थित महिंद्रा थार शोरूम में एक महिला अपने परिवार के साथ नई गाड़ी लेने पहुंची थी. गाड़ी खरीदने के बाद महिला ने शोरूम के भीतर ही नींबू फोड़ने की पारंपरिक रस्म करने का फैसला किया.

रसम के दौरान महिला ने गाड़ी ऑन की और नींबू फोड़ने के लिए रेसिंग पेडल दबाया. इस बीच गाड़ी अचानक तेज गति से आगे बढ़ गई और महिला का संतुलन बिगड़ गया. गाड़ी शोरूम की शीशे की दीवार तोड़ते हुए सीधा पहली मंजिल से नीचे सड़क पर जा गिरी.

शोरूम की पहली मंजिल से गिरी थार

हादसा इतना अचानक हुआ कि शोरूम में मौजूद लोग भी घबरा गए. कार के साथ गिरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. शोरूम कर्मचारियों और परिवार के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया

पुलिस के अनुसार फिलहाल न तो घायल महिला की तरफ से और न ही शोरूम मालिक की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है. मामले की जांच की जा रही है, लेकिन घटना के बाद इलाके में यह चर्चा का विषय बन गया है कि एक छोटी सी रसम किस तरह बड़े हादसे में बदल गई.

---- समाप्त ----