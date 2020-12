पीएम नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे

देश की पहली स्वचालित चालकरहित ट्रेन सेवा की शुरुआत 28 दिसंबर से होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर चलने वाली पहली पूरी तरह से स्वचालित चालकरहित ट्रेन सेवा का शुभारंभ अगले सोमवार (28 दिसंबर) को करेंगे.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन तक 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे.

प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा इसी दिन यात्रा के लिए पूरी तरह से ऑपरेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सेवा भी शुरू करेंगे. यह सेवा किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर) पर चलेगी.

