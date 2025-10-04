हिंदू देवी-देवताओं को गाली देने वाला मोहम्मद शमशाद आलम गिरफ्तार, Video हुआ था वायरल

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में वह हिंदू देवी-देवताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भद्दी व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता नजर आ रहा था.
PCR कॉल के बाद कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, वसंत कुंज साउथ थाने में आज PCR कॉल मिली कि एक मुस्लिम शख्स हिंदू देवताओं को गाली दे रहा है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. यह स्थान रूबी नर्सरी, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास था, जहां वीएचपी के रवि कांत और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे. उन्होंने पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाया. इस मामले में वसंत कुंज साउथ थाने में FIR नंबर 416/25, धारा 196(1.a)/299 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है.
वायरल हुए वीडियो में साफ तौर पर दिखाई देता है कि युवक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहता है, जाओ, वीडियो बना लो, एफआईआर करवा लो. इसके बाद वह आगे धमकी भरे लहजे में कहता है, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी कटेंगे. इस दौरान मौजूद एक शख्स उससे पूछता है, काटोगे? जिस पर आरोपी जवाब देता है हां, काटेंगे. फिर हाथ से इशारा करते हुए वह बार-बार यही हरकत दोहराता है.
वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी और कठोर कदम उठाने की अपील की.