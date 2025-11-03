scorecardresearch
 

दिल्ली: लड़कियों से दोस्ती कर मांगता था गंदे फोटो, फिर ब्लैकमेल कर वसूलता था पैसे, गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर उनसे आपत्तिजनक तस्वीरें मंगवाकर ब्लैकमेल करता था. आरोपी का नाम सुमित कुमार है, जो पहले भी POCSO एक्ट में गिरफ्तार हो चुका था. पुलिस ने उसे नोएडा के एक वाइन शॉप से पकड़ा और अब उसके अन्य मामलों की जांच जारी है.

जमानत मिलने के बाद हो गया था फरार. (Photo: Representational)
नई दिल्ली में पुलिस ने एक 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जो लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर उनसे आपत्तिजनक तस्वीरें मंगवाकर पैसे वसूलता था. आरोपी की पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई है. वह पहले भी बच्चों से जुड़े अपराध (POCSO एक्ट) में गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल फरार चल रहा था.

हैकिंग के जरिए की ब्लैकमेलिंग की शुरुआत
पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी को सोशल मीडिया पर उसके पुराने ट्यूटर के अकाउंट से एक संदेश मिला. संदेश भेजने वाले ने दावा किया कि उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन उपलब्ध हैं और एक लिंक भेजा. जैसे ही लड़की ने लिंक पर क्लिक कर लॉगिन किया, आरोपी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया और डर दिखाकर उससे अश्लील तस्वीरें भेजने को मजबूर किया.

परिवार से वसूले पैसे, बनाई फर्जी तस्वीरें
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने न केवल लड़की को ब्लैकमेल किया बल्कि उसके परिवार को भी धमकाया. उसने उसकी मॉर्फ की हुई तस्वीरें भेजीं और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. डर के कारण परिवार ने कुछ रकम आरोपी को दे दी थी.

नोएडा से हुई गिरफ्तारी, पहले भी कर चुका है क्राइम
दिल्ली पुलिस ने साइबर टीम की मदद से सुमित कुमार को नोएडा के एक वाइन शॉप से गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि सुमित पहले भी मालवीय नगर में इसी तरह के एक मामले में पकड़ा गया था, जहां वह महिलाओं के अकाउंट हैक कर उनकी फर्जी तस्वीरें बनाकर पैसे वसूलता था.

बिहार भाग गया था आरोपी
पूछताछ में सुमित ने बताया कि 2021 में जमानत मिलने के बाद वह बिहार भाग गया था और बाद में नोएडा की एक आईटी कंपनी में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर बन गया. उसे लगा कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी. लेकिन पुलिस ने साइबर ट्रैकिंग के जरिए उसे पकड़ लिया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वह और भी मामलों में शामिल था.

