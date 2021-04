कोरोना के कहर के बीच मोदी सरकार का फैसला, रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर लगाई रोक

देश में जहां एक तरफ बढ़ते कोरोना से लोग भयभीत हैं तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने रेमडेसिविर (Remdesivir) इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है. बता दें कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए किया जाता है. बताया जा रहा है कि कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने से इंजेक्शन के स्टॉक में भारी कमी आ गई है जिसके कारण सरकार ने यह फैसला लिया है.

Export of injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API) prohibited till the COVID19 situation in the country improves: Government of India pic.twitter.com/KLENjzTNyn