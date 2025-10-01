scorecardresearch
 

दिल्ली के GTB अस्पताल में महिला डॉक्टर से छेड़खानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने जीटीबी अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम को महिला डॉक्टर से छेड़खानी और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया. उनपर कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है.

डॉक्टर पर छेड़खानी और परेशान करने का आरोप है. (File Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस ने जीटीबी अस्पताल दिलशाद गार्डन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम को गिरफ्तार किया है. अस्पताल की ही एक महिला डॉक्टर ने उन पर शारीरिक उत्पीड़न और छेड़खानी के आरोप लगाए.

मामला 26 सितंबर 2025 को सामने आया, जब पीड़िता ने दोपहर 12:09 बजे जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में पीसीआर कॉल कर घटना की जानकारी दी. महिला डॉक्टर ने बताया कि डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम ने उन्हें अस्पताल परिसर में शारीरिक रूप से परेशान किया और छेड़छाड़ की.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और धारा 74, 75(2), 75(3) और 351(2)BNS के तहत FIR दर्ज की गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है.

पुलिस ने कहा कि मामले की गहनता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन से भी सहयोग लिया जा रहा है. यह घटना अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और महिला स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है.

अस्पताल प्रशासन ने भी कहा कि वे घटना की पूरी जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे और किसी भी तरह के उत्पीड़न को गंभीरता से लेंगे. पीड़िता की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के पालन को प्राथमिकता दी जा रही है.

इस घटना के बाद अस्पताल में महिला स्टाफ और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

GTB अस्पताल, दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित एक प्रमुख सरकारी अस्पताल है, जिसे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए स्थापित किया गया था. अस्पताल में इमरजेंसी, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसे विभाग कार्यरत हैं और यह एमबीबीएस तथा पीजी मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षण भी देता है.

GTB अस्पताल दिल्ली और आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है, जो गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती या मुफ्त उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराता है. यहां आधुनिक लैब, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और आईसीसीयू जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, और समय-समय पर नई तकनीक और उपकरण जोड़े जाते हैं ताकि मरीजों को बेहतर और प्रभावी उपचार मिल सके.

