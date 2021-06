शराब...हुक्का...पूल पार्टी... NCR में उड़ रही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर क्या पड़ी, लोग कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने लगे. पूर्वी दिल्ली के एक लाउंज बार में लड़के-लड़कियां कश मार रहे हैं. यहां एक ही हुक्का पाइप एक-दूसरे से साझा किया जा रहा है. गुरुग्राम में बिना कोई रोक-टोक के लोग शराब पीते और डांस करते नजर आते हैं. और नोएडा में एक फार्म हाउस में 100 से ज्यादा लोग पूल पार्टी करते दिखते हैं.

इंडिया टुडे की टीम ने जब एनसीआर में पड़ताल की तो यहां लोग कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे और वो भी तब दूसरी लहर को कमजोर हुए एक महीना भी मुश्किल से हुआ है.

पैसे चुकाएं और पार्टी करें...

पूर्वी दिल्ली के स्कॉन किंग बार में शटर के पीछे हुक्का पार्टी चल रही है. बार के ओनर मल्लिक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, "ये पार्टी करने के लिए ही बना है."

एनसीआर में अभी तक पब, बार और नाइटक्लब को खोलने की इजाजत नहीं है. लेकिन उसके बावजूद शटर गिराकर धड़ल्ले से पार्टियां हो रही हैं. बार में डीजे, ड्रिंक्स और हुक्का पार्टी चल रही है. इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने जब पूछा, "क्या बैचलर पार्टी में ड्रिंक सर्व की जाएगी? ड्रिंक, डीजे और हुक्का होगा?" तो इस पर मल्लिक ने कहा, "हां, यहां सारी व्यवस्था है."

गुरुग्राम के ब्लैक मांबा लाउंज में देर रात तक लोग शराब पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं. देर रात तक चल रहीं पार्टियां, डांस फ्लोर पर उड़ रही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, तीसरी लहर को आमंत्रित कर रही है. यहां लोग न तो मास्क पहनते दिखे और जिन्होंने पहने भी उनके मास्क ठुड्डी से नीचे थे.

