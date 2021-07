Delhi Weather Update: 19 साल बाद मॉनसून ने दिल्ली वालों को इतना तरसाया, जानें कब होगी मूसलाधार बारिश

Delhi Weather Update: दिल्ली और मॉनसून की आंखमिचौली आखिरकार खत्म हो गई. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की भी जान में जान आ गई, क्योंकि बार बार उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो रही थी. राजधानी में कल सुबह ही बादल घिर आए और झमाझम बारिश हुई. राजधानी की तपती धरती पर बारिश की बूंदें पड़ीं तो मौसम सुहावना हो गया.

दिल्ली में बादलों ने झमाझम बारिश की तो जगह जगह जलभराव हो गया और कई जगह लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अब 16 जुलाई तक ऐसे ही हल्की हल्की बारिश होगी, उसके बाद दिल्ली मूसलाधार बारिश के लिए तैयार रहे.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अपने आगमन की सामान्य समय से 16 दिन की देरी से दिल्ली में पहुंचा है. विभाग के मुताबिक बीते 19 वर्षों में मॉनसून की राजधानी में ये सबसे लेट एंट्री है. इससे पहले साल 2002 में मॉनसून 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था. दिल्ली में आम तौर पर मॉनसून 27 जून को पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश में छा जाता है. पिछले साल दिल्ली में मॉनसून 25 जून को पहुंचा था और देश भर में 29 जून को छा गया था.

The monsoon advanced over Delhi thus occurred on 13th July against the normal date of 27th June.

