दिल्ली: वजीरपुर की बर्तन फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर जुटीं

यह घटना थाना विहार क्षेत्र की एक फैक्ट्री में हुई, जहां स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं. दमकल विभाग को सूचना मिलते ही पास के अग्निशमन केंद्रों से गाड़ियां रवाना की गईं. पुलिस ने आसपास के इलाकों को घेर लिया है ताकि किसी भी व्यक्ति को पास जाने से रोका जा सके.

आग लगते ही फैक्ट्री से तेज़ लपटें और धुएं के गुबार उठने लगे, जो दूर तक दिखाई दे रहे थे. (Photo- Screengrab/ITG)
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार शाम को एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. मौके पर दमकल विभाग की 9 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं, जबकि स्थानीय पुलिस और राहत दल भी घटनास्थल पर मौजूद हैं.

जानकारी के अनुसार, यह घटना थाना विहार क्षेत्र की एक फैक्ट्री में हुई, जहां स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं. आग ने देखते-देखते विकराल रूप ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगते ही फैक्ट्री से तेज लपटें और धुएं के गुबार उठने लगे, जो दूर तक दिखाई दे रहे थे.

दमकल विभाग को सूचना मिलते ही पास के अग्निशमन केंद्रों से गाड़ियां रवाना की गईं. अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. आग की तीव्रता इतनी अधिक है कि फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा कुछ देर पहले जलकर गिर गया. इससे राहत कार्य में लगे कर्मियों को भी एहतियात बरतनी पड़ी.

पुलिस ने आसपास के इलाकों को घेर लिया है ताकि किसी भी व्यक्ति को पास जाने से रोका जा सके. फैक्ट्री के कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ और मशीनरी होने के कारण आग तेजी से फैल रही है. आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.

