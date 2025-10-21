'ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी पटाखे कैसे बिके?', दिल्ली प्रदूषण को लेकर सौरभ भारद्वाज ने उठाया सवाल

दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर ज़हरीली हो गई. पटाखों और आतिशबाज़ी की वजह से मंगलवार की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 से ज़्यादा रहा. दिल्ली-एनसीआर की इस हालत पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है.
दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करवा कर सारा प्रदूषण ठीक कर देंगे. क्या हुई आर्टिफिशियल बरसात?
उन्होंने आगे कहा कि मेरा सवाल है कि अगर आप आर्टिफिशियल बरसात करवा सकते थे और आपने वादा किया था, तो आपने क्यों नहीं करवाई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों?
'प्राइवेट अस्पतालों के साथ सांठ-गांठ...'
सरकारी अस्पतालों के हालात का ज़िक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, "इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां तय तरीक़े से खत्म की जा रही हैं. प्राइवेट अस्पतालों के साथ सरकार की सांठ-गांठ है. मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करती हैं."
उन्होंने आगे कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं, जिससे प्राइवेट हेल्थ व्यवस्थाएं धन कमाएं. ये तो सरकार का रुख साफ-साफ दिख रहा है.
BJP सरकार ने कहा था कि दिवाली के बाद Artificial rain कराकर प्रदूषण को ठीक कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।— AAP (@AamAadmiParty) October 21, 2025
क्या सरकार चाहती है कि लोग बीमार हों और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करायें और निजी अस्पतालों को खूब फायदा हो।
कल दिल्ली में Green Crackers के अलावा और भी पटाखे खूब चले… pic.twitter.com/QT8ezH4HTm
'सरकार पर दबाव...'
दिल्ली प्रदूषण के पीछे फायर क्रैकर्स को वजह बताते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, "पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है. उन्हें करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है. उनमें से उन लोगों ने किसको-किसको बांटा है."
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कैसे हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी पटाखे बिके. वो लॉबी, जिन्होंने अरबों रुपए से ज़्यादा के पटाखे बनाए थे, उनका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए. क्योंकि अगर ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, तो यह सांठ-गांठ की तरफ़ इशारा करता है.