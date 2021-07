Delhi Metro: कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू हुई देश की पहली UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग, यात्रियों को लाभ

Delhi Metro Parking News: दिल्ली मेट्रो ने मंगलवार को कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन पर FASTag/UPI बेस्ड कैशलेश पार्किंग शुरू की है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. DMRC के एमडी डॉ मंगू सिंह ने बताया कि देश में पहली बार कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन पर FASTag/UPI बेस्ड कैशलेश पार्किंग शुरू की गई है. इस दौरान DMRC और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अफसर भी मौजूद रहे.

DMRC के मुताबिक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पहल के तहत स्टेशन पर ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा के लिए इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी) लेन का भी उद्घाटन किया गया.

गेट नंबर 6 पर मिलेगी कैशलेस पार्किंग की सुविधा

कैशलेस पार्किंग की सुविधा कश्मीरी गेट स्टेशन के गेट नंबर 6 पर मिलेगी. यहां 55 चार पहिया और 174 दो पहिया वाहन खड़े हो सकते हैं. यहां एंट्री, एग्जिट और पेमेंट सब FASTag के जरिए होगा. पार्किंग फीस FASTag के जरिए ही कट जाएगी, इससे यात्रियों का समय बचेगा. हालांकि, कश्मीरी स्टेशन के इस गेट पर सिर्फ FASTag वाले वाहनों को ही एंट्री मिलेगी.

As part of the Multi-Model Integration (MMI) initiative, dedicated Intermediate Public Transport (IPT) lanes for Auto, Taxi and E-Rickshaws were also inaugurated at station. To read more about the facility follow this link: https://t.co/RJBZDE73yF pic.twitter.com/IWlaoLdsQy