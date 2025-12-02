scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Delhi: महिला की मौत के तुरंत बाद अस्पताल की सफाईकर्मी ने चुराए सोने के गहने, वीडियो वायरल होने पर खुला मामला

दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद सफाईकर्मी द्वारा उसके सोने के गहने चोरी करने का मामला सामने आया है. परिवार के बाहर जाते ही महिला के कानों के गहने उतार लिए गए. वीडियो वायरल होने पर अस्पताल प्रशासन हरकत में आया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
महिला की मौत के बाद गहने चोरी (Photo: Representational)
महिला की मौत के बाद गहने चोरी (Photo: Representational)

दिल्ली के पूर्वी इलाके कृष्णा नगर में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक महिला की मौत के कुछ ही मिनट बाद अस्पताल की एक सफाईकर्मी पर उसके सोने के गहने चोरी करने का आरोप लगाया गया है. मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में नाराजगी है.

शाहदरा निवासी नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को अपनी बीमार मां को गोयल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था. डॉक्टरों ने तुरंत उनकी मां को ऑक्सीजन पर डाल दिया और फिर उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी.

मौत के बाद गहने उतारने का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

delhi police
दिल्ली में कार चोरी रैकेट का भंडाफोड़, SUV समेत 2 कार बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार 
Child kidnappers and buyers arrested in Kanpur (Photo- ITG)
कानपुर: मंदिर के पास भिखारी का बच्चा चोरी, 5 लाख में जा रहा था बिकने, तभी... 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी हाशिम अली.(Photo:Screengrab)
300 सीसीटीवी देखने के बाद ₹31 लाख बरामद, मां-बेटे गिरफ्तार 
political debate on sir issue in winter session of parliament
संसद का शीतकालीन शुरू, SIR और वोट चोरी पर सियासी संग्राम 
After the defeat in Bihar elections, Congress made a strategy to corner the NDA government on the issue of vote theft.
कांग्रेस ने 1 दिसंबर को पटना में बुलाई बड़ी बैठक, 'वोट चोरी' पर NDA को घेरने की तैयारी 

नवीन गुप्ता के अनुसार, जब वह एम्बुलेंस बुलाने के लिए बाहर गए, उसी दौरान उनकी मां की मौत हो गई. जब वह वापस अपने अन्य परिजनों के साथ कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी मां के कानों के झुमके और कान की चेन गायब है.

गुप्ता ने बताया कि उन्होंने जब अस्पताल प्रशासन से शिकायत की तो पहले स्टाफ ने अनभिज्ञता जताई और कहा कि वे अच्छी तरह खोज लें. लेकिन बाद में जांच में पता चला कि गहने एक सफाईकर्मी के पास मिले हैं. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें स्टाफ को गहने उतारते हुए देखा जा सकता है.

Advertisement

गुप्ता ने कहा कि उन्हें केवल झुमके वापस मिले हैं, लेकिन चेन अब तक नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने में भी देर हुई. उनका कहना है कि दुख की घड़ी में किसी के साथ ऐसा न हो, इसलिए वह चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

अस्पताल प्रशासन ने बरामद झुमके परिवार को सौंप दिए हैं. पुलिस ने बताया कि गहनों की चोरी के मामले में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement