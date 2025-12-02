Delhi: महिला की मौत के तुरंत बाद अस्पताल की सफाईकर्मी ने चुराए सोने के गहने, वीडियो वायरल होने पर खुला मामला

दिल्ली के पूर्वी इलाके कृष्णा नगर में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक महिला की मौत के कुछ ही मिनट बाद अस्पताल की एक सफाईकर्मी पर उसके सोने के गहने चोरी करने का आरोप लगाया गया है. मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में नाराजगी है.

शाहदरा निवासी नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को अपनी बीमार मां को गोयल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था. डॉक्टरों ने तुरंत उनकी मां को ऑक्सीजन पर डाल दिया और फिर उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी.

मौत के बाद गहने उतारने का आरोप

नवीन गुप्ता के अनुसार, जब वह एम्बुलेंस बुलाने के लिए बाहर गए, उसी दौरान उनकी मां की मौत हो गई. जब वह वापस अपने अन्य परिजनों के साथ कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी मां के कानों के झुमके और कान की चेन गायब है.

गुप्ता ने बताया कि उन्होंने जब अस्पताल प्रशासन से शिकायत की तो पहले स्टाफ ने अनभिज्ञता जताई और कहा कि वे अच्छी तरह खोज लें. लेकिन बाद में जांच में पता चला कि गहने एक सफाईकर्मी के पास मिले हैं. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें स्टाफ को गहने उतारते हुए देखा जा सकता है.

गुप्ता ने कहा कि उन्हें केवल झुमके वापस मिले हैं, लेकिन चेन अब तक नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने में भी देर हुई. उनका कहना है कि दुख की घड़ी में किसी के साथ ऐसा न हो, इसलिए वह चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

अस्पताल प्रशासन ने बरामद झुमके परिवार को सौंप दिए हैं. पुलिस ने बताया कि गहनों की चोरी के मामले में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

