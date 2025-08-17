दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर गैंग का भंडाफोड़, APK फाइल भेजकर करते थे ठगी, मास्टमाइंड समेत 6 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट कि साइबर सेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. साथ ही मास्टरमाइंड विजय शर्मा समेत सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने और पिन जनरेशन के नाम पर लोगों से ठगी करते थे. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में गैंग से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं.

पुलिस ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने और पिन जनरेशन के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी. इस गैंग में शामिल मास्टरमाइंड समेत 6 को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार ठगों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला था. आरोपियों की गिरफ्तारी दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना से हुई है.

APK फाइल भेजकर करते थे ठगी

पूछताछ में पता चला है कि गैंग लोगों के मोबाइल में APK फाइल भेजता था. जैसे ही लोग फाइल पर क्लिक करते थे या डाउनलोडकर करते थे. वैसे ही गैंग के लोग डिटेल्स डिटेक्ट करके लोगों के खाते से पैसे उड़ा देते थे. आरोपियों के पास से 41 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप बरामद बरामद किए गए हैं.

आरोपियों के खिलाफ अब तक 95 शिकायतें सामने आ चुकी हैं. वहीं, करीब 85 लाख रुपये की ठगी का खुलासा भी हुआ है. गैंग के मास्टरमाइंड विजय शर्मा समेत सभी को दबोच लिया गया है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

